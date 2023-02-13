На конкурс по выборам мэра Томска подана первая заявка

В гордуму Томска поступила первая заявка на конкурс по выборам мэра. Ее подал депутат Томской областной думы Максим Лучшев. Об этом он рассказал «Ъ-Сибирь». Господин Лучшев входит в комитет по экономической политике, член фракции КПРФ.

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Томска запланирован на 15 марта. Документы от претендентов будут приниматься по 3 марта.

В декабре депутаты Томска проголосовали за отмену прямых выборов мэра и замену их конкурсом. Для победы кандидату необходимо будет получить голоса как минимум двух третей депутатов.

В составе думы Томска у «Единой России» — 11 мандатов, у КПРФ — восемь, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России — Патриоты — За правду» — три, у ЛДПР и «Новых людей» — по два, у Партии роста — одно, еще шестеро - независимые депутаты.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова