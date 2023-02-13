14 человек эвакуировали врачи санавиации Удмуртии с начала 2023 года

С начала 2023 года в санитарная авиация Удмуртии совершила 15 вылетов, в результате которых были эвакуированы 13 взрослых и один ребенок. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, еще в один случае консультацию провели на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дважды врачи санавиации эвакуировали пациентов в соседний регион.

Отмечается, что вертолет оснащен всеми системами жизнеобеспечения, в том числе аппаратами для диагностики и поддержания жизнедеятельности, система мониторов и дефибрилляторами. Борт рассчитан на медицинскую бригаду и пациента.