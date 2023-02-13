В Челябинской области выросло число расследованных тяжких и особо тяжких преступлений

В управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области подвели итоги работы за 2022 год. Общее число расследованных сотрудниками тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2021-м выросло на 5,2%, до 1970.

Всего представители регионального СК совместно с областным ГУ МВД в прошлом году обеспечили раскрытие 165 убийств и 104 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи завершили расследование 166 преступлений прошлых лет, в их числе 35 убийств, 16 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

Как отмечают в региональном СК, по итогам года вынесено решение о необходимости продолжить работу по улучшению межведомственного взаимодействия по выявлению и расследованию налоговых, коррупционных и должностных преступлений.