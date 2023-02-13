Два жителя Новосибирска предстанут перед судом за создание нарколаборатории

Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела против двух молодых людей, организовавших нарколабораторию по производству мефедрона (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, двое парней организовали незаконное производство мефедрона в подпольных нарколабораториях. Одна из них находилась на даче, вторая – в арендованном производственном помещении.

«В ходе обысков в производственных помещениях и гаражном боксе оперативники обнаружили лабораторную посуду и оборудование, 85 канистр с прекурсорами, а также реагенты, предназначенные для изготовления наркотических средств. Изъято около 180 килограммов N-метилэфедрона, хранившегося в 16 бочках, и еще две емкости с тремя килограммами мефедрона», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении одного из фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Уголовное дело в отношении его подельника передано в Новосибирский областной суд, отметили в МВД.

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Лолита Белова