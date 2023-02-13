Руководство ХК «Сибирь» рассчитывает на домашние матчи плей-офф в новом ЛДС

Гендиректор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский не исключил, что новосибирцы смогут сыграть матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2022/2023 в новом ледовом дворце спорта (ЛДС). Арена была сдана в эксплуатацию в самом конце прошлого года.

«На сегодняшний день технический регламент КХЛ невероятно сложный, и его выполнить – это как раз главная задача по новой арене. Мы этому способствуем и активно принимаем в этом участие»,– рассказал господин Фастовский ТАСС о главном условии проведения матчей в ЛДС.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», первый матч на льду ЛДС запланирован на 21 февраля. В нем примут участие команды силовых структур.

«Сибирь» идет на втором месте в конференции «Восток» КХЛ, она уже получила право сыграть в плей-офф. Эта стадия турнира начнется 1 марта.

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Валерий Лавский