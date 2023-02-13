В Башкирии установили стипендии для профессиональных спортсменов

Радий Хабиров утвердил ежемесячные государственные спортивные стипендии победителям и призерам Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийских игр в составе сборных команд России, а также их тренерам. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии.

Чемпионы будут получать 30 тыс. руб. в месяц, серебряные призеры — по 25 тыс. руб., бронзовые — по 20 тыс. руб. Тренерам, подготовившим чемпиона или призера, положено 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат, уточнил руководитель региона.

«Я думаю, что это благодарность нашей управленческой команды, республики нашим великим спортсменам. Мне кажется, это подспорье им будет. Они в большом спорте здоровье свое отдают для блага нашей страны и республики», — отметил глава республики.

Карина Мамаева

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