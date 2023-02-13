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Росприроднадзор обязал нижегородскую мэрию ликвидировать снежную свалку

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл вынесло администрации Нижнего Новгорода предостережение по поводу нелегальной свалки снега и строительного мусора на Московском шоссе, сообщили в ведомстве.

Инспекторы проверили территорию у железнодорожного полотна недалеко от дома №233 на Московском шоссе и обнаружили там более 200 кубометров снега. Свалка образовалась на участке за металлическими воротами с замком, ответственность за содержание территории несет мэрия.

Поскольку грязный снег содержит реагенты и является отходом, снежная свалка «влечет в себе угрозу причинения ущерба компонентам окружающей среды», подчеркнули в Росприроднадзоре. Ведомство обязало мэрию ликвидировать свалку.

Владимир Зубарев

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