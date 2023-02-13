Песков: Украина вышла из переговорного процесса по команде сверху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация вышла из переговоров с Россией «по команде сверху». Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что весной прошлого года перемирие России и Украине не состоялось из-за вмешательства Запада.

«Мы вам это рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь. И президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях. Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров, и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху, — читай, действительно по команде сверху — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 30 марта 2022 года. После переговоры несколько месяцев продолжались в дистанционном формате. Весной Украина вышла из переговорного процесса. Осенью на Украине приняли закон, согласно которому переговоры с Россией будут невозможными, пока ее президент — Владимир Путин.

Стороны неоднократно выдвигали друг другу требования, соблюдение которых необходимо для возвращения к переговорам. Украинские власти требуют вернуть под их контроль территории согласно международно признанным границам 1991 года, включая Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонские области. В России настаивают на признании этих территорий в составе страны.

Что происходит на 355-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко