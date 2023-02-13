Финансирование медицинской помощи по ОМС в Удмуртии выросло на 10% в 2023 году

В 2023 году объем финансирования медицинской помощи по ОМС в Удмуртии увеличился на 2,5 млрд руб. или на 10%, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук. Так, 11,3 млрд руб. выделено на круглосуточные стационары, амбулаторную медпомощь — 9,9 млрд руб., дневные стационары — 2,9 млрд руб., скорую медицинскую помощь — 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Значительнее всего — на 13% — увеличилось финансирование амбулаторно-поликлинической помощи, на втором месте — лечение в дневном стационаре (9,8%), на третьем — лечение в круглосуточном (8,7%). Для пациентов это означает рост качества и доступности»,— отметила госпожа Пинчук.

Вместе с тем объем финансирования высокотехнологичной медпомощи увеличился на 35%.