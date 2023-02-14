Умеренное пьянство предотвращает деменцию

Не более 700 грамм пива, 300 грамм вина или 80 грамм крепкого алкоголя (что-то одно!) можно или даже желательно выпивать каждый день для профилактики деменции. Как показало исследование корейских ученых, риск снижается на 17–21%. Превышение этой дозы резко увеличивает риск деменции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Каминев, Коммерсантъ Фото: Денис Каминев, Коммерсантъ

С тех пор как пять лет назад огромное исследование, результаты которого опубликовал журнал The Lancet, показало, что не существует никакой безопасной дозы алкоголя, или, говоря проще, пить нельзя вообще, разные группы ученых пытаются все-таки найти что-то привлекательное или полезное в пьянстве.

Очередную попытку, и вполне успешную, совершили ученые из Медицинского центра в городе Гуми, Южная Корея. Справедливости ради надо подчеркнуть, что работу свою они начали еще до того, как The Lancet опубликовал те самые отрезвляющие результаты, семь лет назад, но от этого данные корейцев не становятся менее интересными.

Итак, в течение семи лет 4 млн корейцев в возрасте 40 лет и старше, чьи истории болезни ведет Национальная служба медицинского страхования Кореи, оставляли данные о своем самочувствии и образе жизни. Неспециально оставляли — в ходе рутинного ежеполугодового исследования состояния здоровья, этого исследования требует страховка. В числе прочих сведений они делились и тем, как у них обстоят дела с алкоголем.

Исследователи считали малопьющими тех, чье потребление спиртного укладывалось в одну стандартную дозу по американским правилам — это 40 грамм крепкого алкоголя, 150 грамм вина или 350 грамм пива — иначе говоря, рюмка водки, бокал красного или маленькое пиво. Люди, чье потребление было вдвое выше, были названы умеренно пьющими. Все, кто пил больше, считались уже горькими пьяницами.

Итак. Малопьющие снижают риск возникновения деменции (по любой причине) на 21%, или более чем на пятую часть; умеренно пьющие — на 17%, то есть на шестую часть. А горькие пьяницы, слегка перешагнувшие порог дозволенного, тут же увеличивают риск деменции на 8%, и дальше идет по нарастающей.

Это все в сравнении с людьми, совершенно не пьющими.

Исследователи особенно подчеркивают, что даже если человек никогда не пил, а потом вдруг решил умеренно выпивать, то и в этом случае, без алкогольного прошлого, его шансы дожить до деменции уменьшаются на те же самые 17%.

По всей видимости, объяснение таково: алкоголь в умеренных дозах подавляет воспалительные процессы в нейронах, а также повышает уровень «хорошего» холестерина — и все это благотворно сказывается на перспективе не выжить из ума.

По материалам статьи.

Ольга Грибова