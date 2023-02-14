Ультразвук помогает в доставке лекарства

Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории синтетических нейротехнологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России работают над новым подходом к терапии опухолей, который улучшит доставку лекарств в клетки новообразования. Метод основан на применении полимерных нано- и микрокапсул и имплантируемых материалов с препаратом, чувствительных к ультразвуку. Ученым предстоит оценить перспективы использования данной технологии в качестве первичного (внутривенное введение частиц), а также вторичного (постоперационное применение пленок и имплантатов) звена терапии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Абакумова

Фото: Из личного архива Татьяна Абакумова

Фото: Из личного архива

Результат работы может стать перспективным инструментом для доставки лекарственных препаратов в опухоли центральной нервной системы. Проект поддержан Российским научным фондом.

Как продвигается исследование, рассказала Татьяна Абакумова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории синтетических нейротехнологий НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

Доставка препаратов к опухолевым клеткам

Диагноз, ассоциированный с развитием опухолевого процесса в головном мозге, звучит для пациентов как приговор. За последние десять лет развитие различных подходов в области визуализации опухолевых клеток, создания и применения новых препаратов, в том числе таргетной терапии, позволило увеличить продолжительность жизни пациентов в полтора раза. В то же время пятилетняя выживаемость пациента с данным диагнозом по-прежнему остается менее 5–10%.

В настоящее время возможности терапии в России и за рубежом значительно расширились. Одним из ее направлений является использование сфокусированного ультразвука для временного открытия гематоэнцефалического барьера (физиологического механизма между кровеносной и центральной нервной системами.— «Ъ-Наука»). Последовательное применение ультразвука и введение лекарственных средств позволят повысить биодоступность препаратов и, как следствие, увеличить продолжительность жизни пациентов.

Ученые Научно-исследовательской лаборатории синтетических нейротехнологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова разрабатывают комбинированный подход к терапии глиом. Он позволит улучшить доставку лекарственных препаратов к опухолевым клеткам с помощью сфокусированного ультразвука и обеспечит контролируемое высвобождение средства, что снизит токсическое действие на организм.

Терапия и диагностика онкологических заболеваний

Использование наночастиц для доставки лекарств — интенсивно развивающееся направление терапии и диагностики различных заболеваний, в том числе онкологических. На сегодняшний день более 300 клинических исследований направлено на изучение эффективности наночастиц с инкапсулированными противоопухолевыми препаратами. Однако их применение в терапии глиобластом ограничено особенностями роста опухоли и наличием гематоэнцефалического барьера в периферических областях, где имеет место ее диффузное проникновение в ткань мозга. Именно в этих областях начинается вторичный рост опухоли после резекции, что становится причиной рецидива. Их невозможно полностью удалить хирургически и, соответственно, необходимо редуцировать с помощью химиотерапевтических препаратов.

Доклинические исследования показали, что воздействие сфокусированного ультразвука позволяет увеличить доставку наночастиц в несколько раз (в некоторых случаях в десятки раз). В 2021 году были начаты первые клинические исследования по изучению эффективности термочувствительного липосомального доксорубицина ThermoDox для контролируемого высвобождения препарата в отношении различных видов опухолей с помощью высокочастотного ультразвука.

Совершенствование методик

Основная цель проекта — добиться улучшения существующей терапии глиобластомы. Для ее достижения ученые РНИМУ им. Н. И. Пирогова используют различные подходы:

повышение чувствительности опухолевых клеток к препарату выбора в терапии глиобластом (темозоломиду) с помощью малых интерферирующих РНК и комбинированной терапии;

улучшение доставки препарата благодаря созданию стимул-чувствительных частиц (сфокусированный ультразвук);

разработка имплантируемых материалов с лекарственным препаратом для постоперативного применения и предотвращения рецидива опухоли.

Пошаговая реализация проекта

На первом этапе ученые разработают различные варианты полимерных частиц и имплантатов, выберут дизайн этих частиц и условия, которые позволят им лучше накапливаться в опухолевой ткани. Также будут определены факторы для разрушения частиц под воздействием ультразвука.

На втором этапе проекта предстоит оценить безопасность исследуемых материалов, загрузить лекарственный препарат в высокой концентрации и провести исследования на культурах опухолевых клеток.

На третьем этапе проекта планируются испытания на животных с моделью глиобластомы и оценка эффективности новых подходов к терапии.

Перспективы применения в клинической практике

Результаты исследования имеют преимущественно прикладное значение. Улучшенная доставка препаратов в клетки опухоли может существенно повысить продолжительность жизни пациентов, а также предоставит необходимую базу для проведения полномасштабного изучения новых терапевтических подходов и трансляции в клиническую практику.