В декларациях о доходах трех депутатов гордумы Екатеринбурга нашли ошибки

У трех депутатов гордумы Екатеринбурга нашли нарушения в декларациях о доходах, поданных в 2019–2021 годы. Речь идет об Александре Караваеве (фракция «Справедливая Россия»), Антоне Швалеве («Единая Россия») и Викторе Сомикове (КПРФ). Результаты проверки достоверности и полноты сведений рассмотрит комиссия гордумы по безопасности жизнедеятельности населения 14 февраля. Повестка заседания опубликована на сайте гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Екатеринбургской городской думы Антон Швалёв

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Екатеринбургской городской думы Антон Швалёв

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обычно такие вопросы рассматриваются в закрытом режиме, без присутствия журналистов. Предполагается, что трое депутатов выступят с объяснениями. Пока суть претензий к декларациям не уточняется.

Напомним, в январе депутаты гордумы рассматривали достоверность деклараций о доходах, поданных Алексеем Холодаревым («Справедливая Россия») и Константином Киселевым («Яблоко»). Господина Холодарева лишили двух постов - зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. По словам депутата, проверка декларации доходов могла быть связана с его публичной критикой специальной военной операции на Украине.

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