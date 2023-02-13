В декларациях о доходах трех депутатов гордумы Екатеринбурга нашли ошибки

У трех депутатов гордумы Екатеринбурга нашли нарушения в декларациях о доходах, поданных в 2019–2021 годы. Речь идет об Александре Караваеве (фракция «Справедливая Россия»), Антоне Швалеве («Единая Россия») и Викторе Сомикове (КПРФ). Результаты проверки достоверности и полноты сведений рассмотрит комиссия гордумы по безопасности жизнедеятельности населения 14 февраля. Повестка заседания опубликована на сайте гордумы.
Депутат Екатеринбургской городской думы Антон Швалёв
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Обычно такие вопросы рассматриваются в закрытом режиме, без присутствия журналистов. Предполагается, что трое депутатов выступят с объяснениями. Пока суть претензий к декларациям не уточняется.
Напомним, в январе депутаты гордумы рассматривали достоверность деклараций о доходах, поданных Алексеем Холодаревым («Справедливая Россия») и Константином Киселевым («Яблоко»). Господина Холодарева лишили двух постов - зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. По словам депутата, проверка декларации доходов могла быть связана с его публичной критикой специальной военной операции на Украине.