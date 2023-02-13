В Тольятти расследуют инцидент между педагогом и школьниками

Начата проверка по факту размещенной в сети информации об инциденте в одной из школ Тольятти. Об этом сообщает районная прокуратура.

«По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в интернете появилось видео, на котором в классе в школе учитель заставляет учеников открыть рот и засовывает им бумагу. Пользователи утверждают, что инцидент произошел в школе №62 в Тольятти. СМИ написали, что это случилось на уроке ОБЖ.

Ранее в одной из школ Самары произошла драка между учащимися. Прокуратура провела проверку.

Георгий Портнов