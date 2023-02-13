Амурские активисты заявили, что их требования об отмене сжигания ядохимикатов близ Завитинска выполнены

В Завитинском районном суде (Амурская область) состоялось первое заседание по иску местных жителей, которые выступили против сжигания ядохимикатов близ населенного пункта. Среди истцов депутат Завитинского райсовета Марина Зубова, благодаря которой история получила огласку. Ответчиками выступают администрация муниципального округа, ГБУ «Экология» и подрядчик ООО «Система». Активисты сообщили, что ответчики их требования исполняют.

Представители истцов Ольга Кантеева и Ольга Линевич сообщили «Ъ», что ответчики расторгли контракт, заключенный в декабре 2022 года между ГБУ «Экология» и ООО «Система», на транспортировку и обезвреживание почти 500 тонн опасных веществ. Исполнитель должен был перевезти и утилизировать на площадке под Завитинском ядохимикаты, которые хранятся неподалеку от космодрома Восточный.

Ранее, как сообщал «Ъ», там сожгли 100 тонн опасных веществ. Кроме того, администрация Завитинска направила в ООО «Система» уведомление о расторжении договора аренды земельного участка, где проводились работы по сжиганию ядохимикатов, а ГБУ «Экология», в свою очередь, уведомило о прекращении срока действия договора аренды на имущество — речь идет о спецоборудовании типа инсинератор HURIKAN-1000. Его необходимо демонтировать и перевезти в Благовещенск.

«Фактически те требования, которые мы выдвигали, ответчики исполняют, мы это тоже расцениваем как свою победу. Конечно, вопрос, куда сейчас переместят эту установку? Кроме того, она была приобретена для утилизации отходов 4–5-го класса опасности, а отходы, которые утилизировали, относились ко 2–3-му классу опасности»,— сказала госпожа Кантеева.

В каком районе Приамурья будут продолжены работы по сжиганию ядохимикатов, пока неизвестно. Следующее судебное заседание назначено на 15 февраля. Представители истцов сообщили, что направили в суд ходатайство о прекращении дела, поскольку ответчики исполнили все требования истцов.

Анна Яшина, Благовещенск