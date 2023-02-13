Ярославские художники собрали 400 тыс. рублей на нужды СВО

В Ярославском отделении «Союза художников» на выставке-продаже картин собрали около 400 тыс. руб. на нужды спецоперации. Об итоговых сборах «Ъ-Ярославль» рассказали организаторы выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Боровицкий с приобретенной картиной

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий с приобретенной картиной

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

О проведении благотворительной выставки в поддержку возвращенных территорий говорили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. Все работы, представленные в экспозиции, предлагались к продаже, а собранные средства художники готовы были передать в Общероссийский народный фронт на нужды СВО.

«Было приобретено 37 работ из 140, вырученная сумма составила около 400 тыс. руб. Это до налоговых вычетов. Средства будут переданы в ОНФ. Приобретались живопись, декоративно-прикладное искусство, батик. Кто именно приобретал, такой информацией мы не располагаем», — рассказала «Ъ-Ярославль» заведующая выставочным залом «Союза художников» Екатерина Королева.

Публично сообщил о покупке картины Михаил Боровицкий. Председатель Ярославской областной думы в своих соцсетях написал, что «с удовольствием приобрел» работу Леонида Малафеевского из цикла «Арпеджио». Заместитель председателя ярославского правительства Максим Авдеев купил картину Елены Ширяевой «Песня». Теперь около 100 работ ярославских художников будут переданы в дар учреждениям культуры ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Андрей Иванов