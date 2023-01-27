Ярославским депутатам предложили купить картины для поддержки СВО

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий обратился к коллегам с предложением купить картины местных художников и таким образом поддержать специальную военную операцию. Предложение прозвучало на внеочередном заседании Ярославской облдумы 27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Благотворительная выставка откроется 1 февраля в зале союза художников в Ярославле. Как отмечается на официальном сайте ярославского отделения «Союза художников России», на выставке представлены 80 произведений (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).

«Часть произведений будут направлены в дар учреждениям культуры присоединенных территорий, остальные – доступны для продажи, и вырученные средства будут направлены на нужды СВО»,— говорится в сообщении областного союза художников.

В акции принимают участие художники Ярославля и Ярославской области, в том числе народный художник РФ Александр Карих, заслуженные художники Елена Мухина, Леонид Малафеевский, Андрей Жевакин.

На продажу будут выставлены произведения стоимостью от 1 до 50 тыс. руб. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий предложил коллегам посетить выставку и сделать покупку.

«Предлагаю депутатам побывать, посмотреть, что-то приобрести для того, чтобы поучаствовать в этой благородной миссии»,— заявил господин Боровицкий.

Выставка-продажа картин будет работать до 5 февраля.

Андрей Иванов