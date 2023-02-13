Определен победитель конкурса на должность руководителя «Башфармации»

Победителем конкурса на замещение должности руководителя ГУП «Башфармация» признана Светлана Ачакеева, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики. С 2020 по 2022 годы она работала директором в ГКУ «Управление социального питания».

Конкурс на замещение должности руководителя проводился 2 февраля. Трудовой договор с победителем заключается на срок до пяти лет. «На данный момент приказ по итогам конкурса в работе. После его подписания будет заключен договор», — сообщили в пресс-службе минздрава.

«Башфармацию» с 2019 года возглавляла Альфия Рахматуллина.

ГУП «Башфармация» — крупнейшая розничная сеть аптек в Башкирии. Развивает бренд «Госаптека», под которым работают около 300 аптек. За первое полугодие 2022 года выручка составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Влада Шипилова

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