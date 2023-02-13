Банкротство орловского завода проволоки «Промметиз Русь» не удалось перенести в Верховный суд

Арбитражный управляющий владеющего в Орле заводом по производству проволоки ООО «Промметиз Русь» Михаил Бологов заявил в суд ходатайство о продлении в компании конкурсного производства. Это финальная стадия банкротства, предусматривающая ликвидацию юрлица и распродажу его имущества с торгов. Соответствующее ходатайство поступило в Арбитражный суд Орловской области, сообщается в его картотеке.

Ранее кредиторам предприятия не удалось перенести рассмотрение дела о его банкротстве в Верховный суд РФ. Высшая инстанция отказалась рассматривать жалобу на решения нижестоящих судов, которые не стали отменять одно из решений собрания кредиторов, давшее Московскому индустриальному банку возможность выбирать кандидатуру арбитражного управляющего.

Напомним, иск о банкротстве ООО «Промметиз Рус» подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №8 по Орловской области в конце 2020 года. Причиной стала задолженность по налогу на имущество организаций за 2019 год, а также по страховым взносам за первые два квартала 2020-го. Сумма требований ведомства составляла 8,4 млн руб. О признании предприятия банкротом стало известно в феврале прошлого года.

Среди кредиторов ООО «Промметиз Русь» — более десяти компаний, один из крупнейших — находящийся в процедуре санации Московский индустриальный банк, чьи требования на 2,4 млрд руб. были включены в реестр кредиторов в конце 2021 года. Требования банка обеспечены залогом имущества компании.

По данным Kartoteka.ru, в последние годы перед банкротством завод был убыточным: по итогам 2020-го чистый убыток предприятия составил 237 млн руб. при выручке в 88,3 млн руб. В 2019-м чистый убыток предприятия составил 214,8 млн руб. при выручке 350,9 млн руб., в 2018-м — 271 млн руб. при выручке 747 млн руб. Однако в 2021-м компания получила 34,3 млн руб. чистой прибыли при выручке в 37,5 млн руб.

В 2015 году на предприятии открыли новый цех стоимостью свыше 500 млн руб., который тогда позволил увеличить производство стальной проволоки и другой метизной продукции с 13,6 до 28 тыс. т в год.

Сергей Калашников

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