Мишустин: движение от Москвы до Казани по М12 откроют до конца года

Правительство направит еще 30 млрд руб. на строительство трассы М12 Москва— Казань. Движение по ней намерены открыть до конца 2023 года, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По словам господина Мишустина, новые магистрали в стране будут способствовать росту экономики регионов и улучшению качества жизни людей. Он рассчитывает, что М12 поможет «значительно улучшить торговые связи со странами Азии».

«Один из крупнейших проектов — это трасса М12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора "Россия"»,— заявил премьер (цитата по ТАСС).

Строительство трассы ведется с 2020 года. В 2022-м председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Ъ» сообщил, что цена М12 увеличилась по сравнению с оценочной сметой 2017 года на 30% и превысила 800 млрд руб. Это якобы произошло из-за уточнений в проекте и материалов. К январю 2023-го стоимость М12 выросла уже до 901 млрд руб., узнал «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство сдает дорожные карты».

Лаура Кеффер