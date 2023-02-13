«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что начался дезинфляционный процесс и есть признаки того, что инфляция начнет снижаться. Однако все последующие данные показали обратную тенденцию, особенно на рынке труда. Что в действительности происходит на мировых рынках? И куда инвесторам вкладывать свои средства? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: 14 февраля выйдут ключевые данные по инфляции в Соединенных Штатах. Если инфляция продолжит снижаться, то, наверное, рынок отыграет рост доходности, то есть снижение цен на рынке государственного долга, которое мы наблюдали на прошлой неделе. А если Пауэлл преждевременно был оптимистичен, а инфляция продолжит набирать обороты, особенно в сфере услуг, то это будет оказывать негативное влияние на все активы, прежде всего на американские казначейские облигации, потом акции технологического сегмента в США. Как следствие будет укрепляться американский доллар, и в этом контексте одна из идей текущей недели — это ставки против японской йены в пользу доллара США.

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