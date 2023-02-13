Сотрудник охотничьего комитета Саратовской области подозревается в коррупции

В Саратовской области в отношении одного из сотрудников комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, 12 февраля один из сотрудников комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области на участке дороги в Ртищевском районе получил от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий взятку в размере 20 тыс. руб. за непривлечение двух граждан к ответственности за нарушение правил охоты.

С подозреваемым проводятся следственные действия.

Марина Ковалева