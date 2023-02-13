Клуб «Канзас-Сити Чифс» в третий раз выиграл Super Bowl

«Канзас-Сити Чифс» обыграл «Филадельфию Иглз» со счетом 38:35 в финале североамериканской Национальной футбольной лиги (Super Bowl). Матч прошел на арене «Стейт Фарм Стэдиум» в Аризоне, игру посетили около 72 тыс. зрителей.

Самым ценным игроком Super Bowl признали квотербека команды-победителя Патрика Махоумса. Он получает этот титул уже второй раз (первый был в 2020 году). «Чифс» в третий раз выигрывают Super Bowl — они также получили трофей в 1970 и 2020 годах. «Филадельфия» выигрывала в 2018 году.

В этом году хедлайнером шоу на Super Bowl, которое проводится в перерыве, стала певица Рианна. Гимн США перед матчем исполнил кантри-исполнитель Крис Стэплтон.