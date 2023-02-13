Жителей Омской области попросили сообщать правоохранителям о лжегазовщиках

Следственный комитет в Омской области распространил фотографии задержанных в Новосибирской области двух омичей, подозреваемых в оказании некачественных услуг по ремонту газового оборудования. Они являются фигурантами дела о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке, в результате происшествия погибли 14 человек. По версии следствия, фигуранты дела представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и. производили работы по замене шлангов к газовым плитам.

Правоохранители просят сообщить им, если жители Омской области общались или заключали с подозреваемыми договоры на выполнение ремонтных работ в 2022-2023 годах, а также если к ним приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, ремонту внутриквартирного газового оборудования.

Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске свою вину отрицают.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова