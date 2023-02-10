В Самарской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Авария с двумя погибшими произошла в Самарской области в пятницу ночью. Происшествие случилось в 3:15 (MSK+1) в Кинельском районе на 61 км автодороги «подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал"». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В аварии участвовали два грузовых автомобиля. В результате ДТП они загорелись.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Погибли два водителя. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД.

Место происшествия огорожено. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее на трассе под Самарой столкнулись шесть машин. Это произошло после обильного снегопада.

Георгий Портнов