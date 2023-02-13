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Коммерсантъ FM
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В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заражения «кракеном»

Роспотребнадзор в Красноярском крае выявил первый случай инфицирования разновидностью штамма омикрон — «кракеном». Заболевшей оказалась 33-летняя местная жительница. По данным главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, заболевание у пациентки протекает в легкой форме. Он также отметил, что «факт циркуляции "кракена" на территории региона не повлечет за собой введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер».

Неделю назад Дмитрий Горяев отмечал, что за семь дней количество заболевших коронавирусом выросло в крае в 1,7 раза (+600 новых случаев), более 15 тыс. человек за этот период заболели гриппом и ОРВИ.

Первый случая заражения «кракеном» в России был зафиксирован в середине января, второй — в начале февраля.

Оксана Павлова, Новосибирск

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