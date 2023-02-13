В Туве депутата заподозрили в убийстве по неосторожности человека на охоте

Управление Следственного комитета России по Республике Тыва возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района, который подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Об этом рассказали в ведомстве. По данным источников «Ъ-Сибирь», фигурантом дела является депутат Верховного хурала Республики Тыва Эчис-Балдир Нурзат.

По версии следствия, 12 февраля в Эрзинском районе подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья «Егерь ВПО-114» цель и приняв ее за животное (предположительно, волка, — «Ъ»), произвел выстрел. В результате 38-летний местный житель получил ранение в голову и скончался на месте.

В тувинском реготделении «Единой России» сообщили, что приостанавливают членство в партии Эчис-Балдира Нурзата в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

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Илья Николаев