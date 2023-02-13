На Кубани за год сокращение просроченной ипотеки замедлилось на 14%

В Краснодарском крае по итогам 2022 года сокращение просроченной ипотечной задолженности замедлилось на 14,3%. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Портфель просроченной ипотеки на Кубани сократился на 516 млн руб. (-2,5%) и на начало 2023 года составил почти 2,5 млрд руб. Годом ранее динамика снижения долгов по ипотеке составила 16,8%.

В целом по России темпы сокращения ипотечной задолженности замедлились в 2,4 раза. В 2022 году сокращение составило 8%, в то время как годом ранее динамика составляла 19%. В пролом году долговой портфель по ипотеке в РФ сократился на 5 млрд руб., годом ранее — на 15 млрд руб.

По данным экспертов, сокращение объема просроченной ипотеки происходит на фоне общего увеличения ипотечного портфеля.

«Сейчас сложилась ситуация, когда со старыми проблемными кредитами банки уже разобрались, а новые, в которых существенную часть занимает льготная ипотека, еще не стали просроченными. Такой ситуации, безусловно, способствовал и рост цен на недвижимость в конце 2021 года – начале 2022 года: реализация залоговой недвижимости в этот период происходила очень успешно», — отметил генеральный директор агентства Денис Аксенов.

В настоящее время доля проблемного жилья в метраже составляет 0,02% или 766 тыс. кв.м. из 4 млрд кв.м. общего жилого фонда РФ.

Анастасия Донскова

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