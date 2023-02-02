Группу «Вис» привлекают к субсидиарной ответственности по долгам «Экологии-Новосибирск»

Внешний управляющий регоператора по обращению с отходами в Новосибирской области ООО «Экология Новосибирск» Владислав Баряев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности связанные с должником компании. Речь идет про ООО «КПФ», которому принадлежит 75% в «Экологии-Новосибирск», ООО «ПФ «Вис» (владеет 100% в «КПФ»), АО «Группа «Вис» (владеет 93,5% в «ПФ «Вис») и связанное с группой «Вис» ООО «Экотранс-н», которое занимается перевозками твердых коммунальных отходов в регионе. Заявление управляющего поступило в арбитражный суд Новосибирской области.

ООО «Экология-Новосибирск» является регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. В декабре 2021 года компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве, указав на наличие 1,9 млрд руб. долгов. В основном, это задолженность перед перевозчиками ТКО.

В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление, однако 16 января кредиторы проголосовали за переход к процедуре конкурсного производства. В январе 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств компанией «Экология-Новосибирск».

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Оксана Павлова