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Объем товарооборота между Удмуртией и Белоруссией увеличился на 30% в 2022 году

В результате бизнес-миссии, которая прошла в Белоруссии в ноябре прошлого года, предприятия Удмуртии заключили пять контрактов на сумму более 66,3 млн руб. Предприятия договорились о поставке электротележек, мебели, индукционных котлов и изоляционных материалах, рассказал первый вице-премьер региона Константин Сунцов в рамках встречи с советником-руководителем отделения посольства Белоруссии в РФ в Уфе Артуром Карповичем. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы не раз говорили, что бизнес-миссии эффективный инструмент для продвижения нашей продукции за рубежом. Ближе к концу года мы планируем провести реверсную бизнес-миссию, в рамках которой не только наши предприятия посетят Беларусь, но и белорусские компании приедут в Удмуртию»,— рассказал господин Сунцов.

Как рассказал Артур Карпович, по итогам прошлого года объем товарооборота между Удмуртией и Белоруссией увеличился на 30%. «Конечно, это благодаря в том числе нашему плотному сотрудничеству и двусторонним визитам на самом высоком уровне, которые осуществлялись в течение года. Бизнесу надо просто показать дорогу — они сами найдут пути для реализации своих проектов»,— заявил господин Карпович.

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