Пассажиропоток в казанских трамваях вырос в 2022 году на 17%

В Казани пассажиропоток в трамваях по итогам 2022 года вырос на 17% по сравнению с 2021-м. Это стало возможно за счет введения в городе новых маршрутов №3 и №7. Об этом на деловом понедельнике заявил глава комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

По его словам,в 2022 году в Казани заменили почти 3 тыс. шпал и девять стрелочных переводов, а также установили более 2,7 тыс. путевых тяг. Это было сделано для повышения безопасности перевозок пассажиров.

Кроме того, в настоящее время подготовлены пути для движения трамвая №2, который не эксплуатировался свыше пяти лет.

За счет проведенной в прошлом году работы количество сходов трамваев упало на 64%.

"Ъ-Казань"