Строительство межвузовского кампуса в Камской долине подорожало до 19,6 млрд рублей

Правительство Пермского края издало постановление о заключении с ООО «Кампус “Парма”» концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межвузовского студенческого кампуса в Перми. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В ближайший месяц концессионер должен подписать соглашение. Оно будет действовать до 31 декабря 2044 года, сам объект должен быть возведен в течение 36 месяцев с даты начала строительства. Согласно постановлению, в целях финансирования расходов на выполнение работ регион обязуется предоставить компании капитальный грант в размере 19,685 млрд руб. Кроме того, концессионер получит инвестиционный платеж в сумме 9,673 млрд руб. и эксплуатационный платеж в сумме 9,656 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывется с 2018 года. Разместить объект планируется в микрорайоне Камская долина на земельном участке площадью около 118 тыс. кв. м, ограниченном ул. Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Ранее общий объем капитальных вложений оценивался в 17,1 млрд руб.