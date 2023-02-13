SuperJob: 63% нижегородцев поддержали запрет на отдых для чиновников за границей во время СВО

Инициативу ввести для чиновников запрет на отдых за границей во время специальной военной операции готовы поддержать 63% жителей Нижнего Новгорода, сообщает портал SuperJob по результатам собственного опроса.

Запретить чиновникам заграничные отпуска предложил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Против этой идеи высказались 31% жителей Нижнего Новгорода. Из них 17% считают, что такой запрет нарушает права человека, 14% сказали, что не хотят лишать общество возможности понять, «кто чего стоит» и кто «настоящий патриот».

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (75% против 51% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (57% против 41%).

Собеседник «Ъ-Приволжье» в правительстве Нижегородской области рассказал, что неофициальных запретов на отдых за границей для чиновников не вводилось, так как все «по умолчанию» понимают, что подобных поездок лучше избегать.

Андрей Репин