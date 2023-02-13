Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

SuperJob: 63% нижегородцев поддержали запрет на отдых для чиновников за границей во время СВО

Инициативу ввести для чиновников запрет на отдых за границей во время специальной военной операции готовы поддержать 63% жителей Нижнего Новгорода, сообщает портал SuperJob по результатам собственного опроса.

Запретить чиновникам заграничные отпуска предложил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Против этой идеи высказались 31% жителей Нижнего Новгорода. Из них 17% считают, что такой запрет нарушает права человека, 14% сказали, что не хотят лишать общество возможности понять, «кто чего стоит» и кто «настоящий патриот».

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (75% против 51% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (57% против 41%).

Собеседник «Ъ-Приволжье» в правительстве Нижегородской области рассказал, что неофициальных запретов на отдых за границей для чиновников не вводилось, так как все «по умолчанию» понимают, что подобных поездок лучше избегать.

Андрей Репин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...