Для праймериз «Единой России» в новых регионах не будут требовать справки об отсутствии судимостей

«Единая Россия» для участия в праймериз в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будет требовать от кандидатов справки об отсутствии судимости и информацию о закрытии зарубежных банковских счетов. В партии считают, что в текущих реалиях там сложно соблюсти все формальности. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сидякин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Сидякин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснил господин Сидякин, в присоединенных регионах не все могут предоставить справки о несудимости своевременно, потому что «это завязано на украинские органы». Он также отметил, что у кандидатов из этих регионов до сих пор есть иностранные счета и «объективно с этим ничего сделать нельзя». По его мнению, «Единая Россия» должна «с этим научиться работать».

«Ведомости» со ссылкой на главу Фонда развития гражданского общества Константина Костина также сообщают, что юридический блок «Единой России» заканчивает работу над требованиями к участникам праймериз партии.

Праймериз «Единой России» пройдут с 22 по 28 мая. Выдвигать кандидатов на них можно будет с 8 марта по 27 апреля. По информации «Ъ», кандидатам от «Единой России» рекомендовали выстраивать предвыборную агитацию по идеологическим линиям: сплоченность, герои и патриоты, развитие и чувство стабильности, забота и помощь, сопричастность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Путь, вера и ценности».

Олеся Павленко