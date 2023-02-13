Прирост COVID-19 в Саратовской области приближается к 300 случаям в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 295 новых случаев COVID-19, пневмоний среди них нет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составило 306678 человек, выздоровлением завершились 298555 из них, в том числе 283 случая – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (188 случаев), Балаковском (51), Энгельсском (32), Вольском (14) районах.

Среди новых пациентов 57 детей в возрасте до 17 лет и 94 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева