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В Новосибирске будут судить учителя физкультуры за смерть второклассницы в бассейне

Следственное управление СКР по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, в ноябре 2022 года учитель физической культуры во время занятия по плаванию не обеспечил безопасность учеников, в том числе нарушил нормы единовременной загрузки бассейна и не обеспечил несовершеннолетних спасательным инвентарем. В результате этих действий 8-летняя ученица, не умея плавать, захлебнулась водой, сообщает ведомство. В состоянии комы девочку доставили в медицинское упреждение, где она впоследствии скончалась.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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Лолита Белова

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