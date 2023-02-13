В Башкирии планируют снизить задаток при приватизации госимущества

Депутаты Курултая Башкирии предложили ввести изменения в республиканский закон «О приватизации государственного имущества». Законопроект предполагает расширение круга покупателей госимущества в Башкирии, его планируют принять в первом чтении на ближайшем пленарном заседании 21 февраля.

По данным пресс-службы парламента Башкирии, изменения в закон предусматривают уменьшение задатка при продаже госимущества стоимостью менее 100 млн руб. в два раза — с 20% до 10%. По мнению авторов законопроекта, это «позволит сократить затраты потенциальных покупателей на обслуживание заемных средств, необходимых для участия в приватизационных торгах», а торги станут более конкурентными.

Карина Мамаева

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