«Переформатирование культуры продолжается»

Певица Земфира — иностранный агент, отмена единственного спектакля с участием актрисы Лии Ахеджаковой, смена руководства Третьяковской галереи. Эти темы были самыми обсуждаемыми на ушедшей неделе. В частности, депутат Госдумы Ольга Занко предложила «стереть» актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» за поддержку госпожи Ахеджаковой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отечественную культуру ждут большие изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

10 февраля статус иностранного агента присвоен известной российской рок-исполнительнице Земфире Рамазановой. Как гласит формулировка Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах, критиковала специальную военную операцию».

Нельзя сказать, что данное событие тянет на сенсацию, но, тем не менее оно по-своему показательно, поскольку очередной по-настоящему популярный музыкант (актер) с большой группой поклонников и даже фанатов официально объявлен в России плохим человеком. И это сопровождается вручением соответствующей метки. Примечательно, что само по себе искусство, в частности, музыкальный стиль, манера исполнителя пока что не объявляется классово чуждой, однако, по условию задачи, известный человек должен быть или полностью согласен с генеральной линией или по меньшей мере не высказываться на этот счет публично — помалкивать.

Тем временем «Современник» отменил последний и единственный спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин». Руководство театра объяснило это протестами «разгневанных людей». Не совсем понятно, каких именно. Однако получается так, что эта категория граждан обладает практически неограниченными правами, ведь они могут лишить других граждан анонсированного спектакля с участием народной артистки Российской Федерации, лауреата государственной премии РСФСР Лии Меджидовны Ахеджаковой.

Впрочем, идем дальше. На ушедшей неделе поменялось и руководство Государственной Третьяковской галереи. В начале этой истории также был разгневанный посетитель, который испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Он был глубоко оскорблен элементами деструктивной идеологии в национально музее.

Хотя официально эти две вещи (кадровое решение и гневное письмо) между собой вроде бы никак не связаны, но по времени изумительным образом совпали. По крайней мере, Министерство культуры не прошло мимо соответствующего сигнала и во всем решило детально разобраться.

И вот так получилось, что с гендиректором Зельфирой Трегуловой не был продлен трудовой контракт. Ее место займет директор Политехнического музея Елена Проничева. Видимо, она сделает нужные выводы, и посетители впредь испытают только радостные чувство и безграничную гордость за страну и ее граждан.

Таким образом переформатирование российской культуры и искусства активно продолжается. Из данной сферы удаляются деструктивные и чуждые элементы. Главный вопрос остается неизменным: что получится на выходе? Ответить крайне сложно. В перспективе видится раздвоение российской культуры на официальную — правильную, а также альтернативную — заграничную или подпольную. Но что будет представлять из себя пункт первый, не совсем понятно. Старое, как известно, разрушить просто, а вот создать новое или вернуть позабытое не всегда получается.

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