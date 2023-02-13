Белорусский производитель дверей оспаривает право на зарегистрированный в Сибири товарный знак

Компания «Стальная линия» (Республика Беларусь) обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к новосибирскому индивидуальному предпринимателю Вадиму Кулубекову. В нем иностранный производитель входных дверей просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака HUSKY.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», ИП Кулубеков В.Р. владеет патентом на этот товарный знак с марта 2018 года, в последний раз срок его действия был продлен до мая 2032 года. По данным официального сайта принадлежащего господину Кулубекову ГК «Ависта модуль инжиниринг», под брендом «Хаски» группа выпускает бытовки для холодных регионов. Белорусская компания «Стальная линия» производит серию теплых входных дверей с тем же названием.

Иск поступил в суд 2 февраля, на прошлой неделе было принято решение об оставлении его без движения до 17 марта из-за отсутствия части документов.

Дарья Решетникова