Пенсионерку в Татарстане задержали за поджог офиса Сбербанка

Правоохранители Татарстана задержали 63-летнюю местную жительницу за поджог офиса Сбербанка. Об этом сообщает РИА «Нoвости».

По информации МВД по региону, инцидент произошел в Азнакаевском районе. Женщина пришла в отделение с банкоматами, разлила некую жидкость, после чего подожгла помещение и убежала.

Позже личность подозреваемой была установлена. Ее нашли и задержали. По факту ЧП идет проверка. По ее результатам примут решение.

В Сбербанке произошедшее подтвердили, отметив, что в результате никто не пострадал, поскольку в тот момент отделение не работало. Филиал сегодня,13 февраля, возобновил деятельность по обычному графику, сказали в банке.

"Ъ-Казань"