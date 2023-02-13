В Челябинской области отмечают нехватку слесарей-электромонтажников и арматурщиков

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области назвала наиболее востребованные рабочие профессии, взяв за основу соотношение числа вакансий к количеству имеющих эту специальность безработных. На 1 февраля самыми дефицитными в регионе стали слесари-электромонтажники и арматурщики. Их коэффициенты востребованности составили 240 и 235 соответственно.

В список дефицитных рабочих профессий вошли оператор свиноводческих комплексов (78), стрелок (57) и наладчик станков (53,3). В категории служащих наиболее востребованными стали врачи-педиатры (69), дежурные пульта управления (40) и социологи (36,7).

Низко востребованными остаются профессии бухгалтера (0,7), юриста (0,4) и экономиста (0,3), несмотря на то, что с 2019 года интерес к ним вырос.