На Кубани за пять лет отремонтировали 3,8 тысячи многоэтажек

В Краснодарском крае за пять лет капитальный ремонт провели в 3,8 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего на эти цели за указанный период потратили 12 млрд руб. из фонда капремонта.

«Сегодня в крае уже отремонтировали 112 домов от плана 2023 года, активные работы ведут на 149 объектах»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего в текущем году планируют отремонтировать 1028 многоквартирных домов. Годом ранее работы прошли в 673 МКД. В прошлом году в крае отремонтировали крыши 439 домов, фасады 120, заменили 159 лифтов. Работы на внутренних инженерных сетях прошли в 514 зданиях.

Анастасия Донскова

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