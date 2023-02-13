В Перми на ул. Чкалова планируется построить двухуровневые развязки

В Перми актуализировали муниципальную программу по развитию автомобильных дорог. Как сообщает Business Class со ссылкой на городскую администрацию, в этом году планируется подготовить проектную документацию по трем объектам.

В марте предполагается начать проектно-изыскательские работы для реконструкции ул. Пушкина (от ул. Крисанова до площади ЦКР) и ул. Революции (от площади ЦКР до ул. Куйбышева). Их финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы и составит 9,8 млн руб. Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию участков улично-дорожной сети с устройством четырех полос движения (по две в каждом направлении) и выделенной полосы для движения трамваев. Реконструкция также предполагает организацию тротуаров, велодорожек, заездных карманов на остановках общественного транспорта, устройство сетей наружного освещения и ливневой канализации.

В июне должны стартовать предпроектные работы по реконструкции ул. Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана и строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина. На их выполнение заложено 51 млн руб. и 25,5 млн руб. соответственно.

Также до конца года планируется завершить проектно-изыскательские работы для реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова. Они оцениваются в 9,8 млн руб. На этом участке предусмотрена организация четырех полос движения (по две в каждую сторону), тротуаров, велодорожек, заездных карманов на остановках общественного транспорта. Кроме того, в районе строящейся инфекционной больницы будет организован выезд с ул. Карпинского на ул. Леонова.