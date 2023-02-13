Глава Росаккредитации заявил о росте числа отечественных брендов на 17–20% за год

На место уходящих из России иностранных брендов приходят российские — их число выросло на 17–20%, заявил в интервью «Известиям» глава Росаккредитации Назарий Скрыпник. По его словам, ассортимент товаров в России «фактически восстановился».

Он рассказал, что сейчас товары в РФ ввозят в основном из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Если раньше импортерами регистрировались сертификаты на товары в основном из Европы и США, то сейчас более 30% таких документов регистрируются на товары из Китая»,— уточнил господин Скрыпник.

Он уверяет, что «через пару месяцев после введенных санкций на место ушедших иностранных брендов пришли другие». «По количеству зарегистрированных Росаккредитацией сертификатов можно сделать вывод, что произошло замещение одних брендов на другие, а количество зарубежных производителей увеличилось»,— сказал глава Росаккредитации.

Иностранные компании стали уходить с российского рынка на фоне военной операции на Украине, начатой 24 февраля 2022 года. По данным экономистов швейцарского IMD и Университета Санкт-Галлена, на конец прошлого года доля иностранных компаний, полностью покинувших рынок РФ, составляла порядка 8,5% из 1,4 тыс. относительно крупных предприятий из стран G7 и ЕС, работавших в России на апрель 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ» «От страны не убежишь».

Лаура Кеффер