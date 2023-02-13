В Челябинской области выросла недельная заболеваемость коронавирусом

За минувшую неделю в Челябинской области выявлено 972 случая заражения коронавирусной инфекцией (729 неделей ранее). Выписано 512 выздоровевших от COVID-19 пациентов, сообщают в министерстве здравоохранения региона. Общее количество заболевших ковидом южноуральцев с начала пандемии достигло 399,4 тыс. человек.

С прошлой недели минздрав перестал публиковать ежедневную статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией и заменил ее еженедельной. Также министерство теперь не публикует данные о смертности от COVID-19.