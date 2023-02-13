«Чебурашка» в седьмой раз возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Чебурашка» седьмой уикенд подряд становится лидером кинопроката в России и странах СНГ. По данным kinobusiness.com, он в общей сложности уже собрал больше 6,5 млрд руб.

Лидеры кинопроката 9–12 февраля:

«Чебурашка» — 168,5 млн руб. (всего — 6,5 млрд руб.);

«Свободные отношения» — 60 млн руб.;

«О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» — 55 млн руб. (222 млн руб.);

«Быть» — 45,5 млн руб.;

«Изумительный Морис» — 37 млн руб. (219 млн руб.).

Фильм «Чебурашка» стал рекордсменом по сборам в российском кинопрокате в середине января, обогнав первую часть «Аватара» (3,5 млрд руб.).

О причинах успешных сборов — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев