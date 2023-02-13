«Чебурашка» в седьмой раз возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Чебурашка» седьмой уикенд подряд становится лидером кинопроката в России и странах СНГ. По данным kinobusiness.com, он в общей сложности уже собрал больше 6,5 млрд руб.
Лидеры кинопроката 9–12 февраля:
- «Чебурашка» — 168,5 млн руб. (всего — 6,5 млрд руб.);
- «Свободные отношения» — 60 млн руб.;
- «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» — 55 млн руб. (222 млн руб.);
- «Быть» — 45,5 млн руб.;
- «Изумительный Морис» — 37 млн руб. (219 млн руб.).
Фильм «Чебурашка» стал рекордсменом по сборам в российском кинопрокате в середине января, обогнав первую часть «Аватара» (3,5 млрд руб.).
О причинах успешных сборов — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».