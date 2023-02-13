В Черноземье заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 45%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 6 по 12 февраля в Черноземье было выявлено 3 675 новых случаев заболевания. Это на 45% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 2 537 случаев. На предыдущей неделе с 30 января по 5 февраля заболеваемость уже увеличивалась на 67%.

В Белгородской области 6 по 12 февраля выявлено 462 новых случая коронавируса (неделей ранее — 342, за все время — 166 112). Выздоровело 68 человек (всего — 162 950). Случаев летального исхода не было (всего — 2 334).

В Воронежской области выявлен 1 681 новый случай коронавируса (неделей ранее — 1 117, за все время — 474 922). Выздоровели 840 человек (всего — 463 679). Четверо пациентов умерли (всего — 8 619).

В Курской области выявлено 263 новых случая коронавируса (неделе ранее — 221, за все время — 151 029). Выздоровели 173 человека (всего — 148 085). Два пациента скончались (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлено 550 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 348, за все время — 177 094). Выздоровели 203 человека (всего — 172 811). Еще два пациента умерли (всего — 3 953).

В Орловской области выявлено 287 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 219, за все время — 135 605). Выздоровели 212 человек (всего — 133 279). Умер еще один пациент (всего — 1 979).

В Тамбовской области выявлено 432 новых случая коронавируса (неделей ранее — 290, за все время — 138 132). Выздоровели 319 человек (всего — 135 289 ). Умер еще один пациент (всего — 2 525).

Всего с начала пандемии по 12 февраля коронавирусом в макрорегионе заболели 1 243 886 человек. За это время выздоровели 1 216 093 пациента (за неделю — 1 815). От последствий COVID-19 скончались 21 949 человек (за неделю — десять).

О динамике заболеваемости в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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