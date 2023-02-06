В Черноземье заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 67%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 30 января по 5 февраля в Черноземье было выявлено 2 537 новых случаев заболевания. Это на 67% больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 1 516 случаев.

В Белгородской области с 30 января по 5 февраля выявлено 342 новых случая коронавируса (неделей ранее — 306, за все время — 165 660). Выздоровел 291 человек (всего — 162 822). Еще двое пациентов умерли (всего — 2 334).

В Воронежской области выявлено 1 117 новых случая коронавируса (неделей ранее — 562, за все время — 473 241). Выздоровели 375 человек (всего — 462 839). Еще два пациента умерли (всего — 8 614).

В Курской области выявлен 221 новый случай коронавируса (неделе ранее — 189, за все время — 150 766). Выздоровели 182 человека (всего — 147 912). Два пациента скончались (всего — 2 538).

В Липецкой области выявлено 348 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 220, за все время — 177 094). Выздоровели 166 человек (всего — 172 608). Еще два пациента умерли (всего — 3 951).

В Орловской области выявлено 219 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 109, за все время — 135 318). Выздоровели 122 человека (всего — 133 067). Летальных случаев не зафиксировано.

В Тамбовской области выявлено 290 новых случаев коронавируса (неделей ранее — 130, за все время — 138 132). Выздоровели 205 человек (всего — 134 970 ). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 524).

Всего с начала пандемии по 5 февраля коронавирусом в макрорегионе заболели 1 240 211 человек. За это время выздоровели 1 214 278 пациента (за неделю — 1 341). От последствий COVID-19 скончались 21 939 человек (за неделю — восемь).

О динамике заболеваемости в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте