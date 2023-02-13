Число заболевших Сovid-19 в Туве за неделю выросло вдвое

Диагноз новая коронавирусная инфекция с 4 по 10 февраля в республике поставлен 301 человеку, это вдвое больше, чем за предыдущую неделю (115 случаев).

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, рост заболеваемости Сovid-19 зафиксирован во всех 19 муниципальных образованиях республики, включая отдаленные Монгун-Тайгинский, Тере-Хольский и Тоджинский районы. Самый большой прирост зафиксирован в столице региона в Кызыле, где за неделю заболело 178 человек.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, при продолжении тенденции в регионе будут введены ограничительные меры. К примеру, ряд культурно-массовых мероприятий могут быть проведены в онлайн формате, решение об этом будет принято на предстоящей неделе.

В начале февраля 2023 года в Туве был выявлен второй на территории России случай заражения «кракеном». Заболевший перенес инфекцию без тяжелых последствий, в легкой форме.

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Лолита Белова