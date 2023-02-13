Число погибших от взрыва в новосибирской пятиэтажке увеличилось до 14 человек

Количество погибших от взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 14 человек. «Четырнадцать человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы», - сказал на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников (цитата по РИА новости). Ранее было известно о 13 погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Шесть человек находится в медучреждениях города после взрыва, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев. «У всех состояние с положительной динамикой, один будет переведен на амбулаторное лечение», - отметил глава облминздрава Константин Хальзов. В конце прошлой недели минздрав сообщал о семи пациентах, поступивших в больницы после взрыва, двое из них находились в реанимации.

По словам главы минЖКХ области Дениса Архипова, газоснабжающие организации ведут работу по диагностике оборудования. «Это касается как внешних объектов, так и поквартирные обходы. Проведена работа по списку домов, который был выявлены у задержанных. Ведется работа по остальным домам», - сказал он.

Взрыв произошел 9 февраля. В рамках расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг, повлекших смерть людей, были задержаны два жителя Омской области, которые представляясь сотрудниками газовой компании, осуществляли ремонт газового оборудования в квартирах.

Оксана Павлова

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