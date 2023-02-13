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Коммерсантъ FM
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В Приморье за два года планируют поднять 26 затонувших судов

14 затонувших кораблей и судов планируют поднять в Приморском крае в 2023 году, еще 12 — в 2024-м. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

«Очистка акваторий стартовала в 2022 году. Тогда собственником был поднят со дна плавучий док № 1 в бухте Диомид. В текущем году запланирован подъем 14 затонувших объектов, в следующем – еще 12. Данные плавсредства попали в программу по критериям, представляющим опасность судоходству и угрозу экологии акватории. Таким образом, в проект включены 27 погибших судов»,— заявила сегодня вице-премьер правительства Приморья Елена Пархоменко.

Проведение обследования и подготовка документации запланированы до 30 июня, а поднятие и утилизация — до 17 ноября. По словам госпожи Пархоменко, подъем восьми затонувших судов будет проводиться за счет средств краевого бюджета «с последующим софинансированием из федерального бюджета». Остальные суда должны поднимать собственники. Общая сумма необходимых расходов в сообщении властей не уточняется.

В текущем году во Владивостоке планируют поднять морской буксир в бухте Золотой Рог и плавдок № 429 в бухте Диомид. Аналогичные работы с затонувшими военными кораблями и судами в бухте Труда острова Русский должны провести собственники.

Федеральный проект «Генеральная уборка» был утвержден в 2021 году. Он предусматривает ликвидацию экологически опасных объектов на всей территории России. В 2022–2024 годах в федеральном бюджете на мероприятия «Генеральной уборки» предусмотрено 20 млрд руб. За счет этих средств будет обеспечено обследование и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидация наиболее опасных из них. В частности, планируется поднять 68 затонувших судов в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской областях.

Алексей Чернышев, Владивосток

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